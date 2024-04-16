Sebelum Bunuh Diri Sambil Live, Selebgram di Jaksel Diduga Dianiaya Pacarnya

JAKARTA - Seorang selebgram nekat bunuh diri dengan handuk saat sedang live di akun media sosialnya. Salah satunya diposting akun X milik @ahlipsikis.

"Cewe bunuh diri saat live instagram, diduga alami kekerasan yg dilakukan oleh pasangannya," keterangan akun Twitter tersebut, Rabu (16/4/2024).

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Lama, AKP Suwarno membenarkan peristiwa tersebut. Namun, saat polisi ke lokasi ditemukan telepon genggamnya dan sudah selesai live.

"Iya ada, kan dia live, HP korban ditempel. Enggak, (Instagram tidak live saat polisi tiba) sudah mati. Dia (HP) posisinya hidup tapi enggak bisa dibuka," kata dia.