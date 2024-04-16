Usai Libur Lebaran, Kawasan Simatupang hingga Mampang Prapatan Jaksel kembali Dipadati Kendaraan

JAKARTA - Waktu libur lebaran telah selesai. Pemudik yang sebelumnya pulang ke kampung halaman untuk merayakan hari kemenangan bersama keluarga di kampung halaman kembali ke Jakarta untuk memulai aktivitas kerja.

Hari pertama usai cuti lebaran 2024/idulfitri 1445 H pada Selasa (16/4/2024), sejumlah ruas jalan di Jakarta kembali dipadati kendaraan bermotor.

Hal itu setidaknya terjadi di Jalan TB. Simatupang dan Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Pantauan MNC Portal saat melintas di Jalan TB. Simatupang, kepadatan kendaraan terjadi di lampu merah dengan titik kenal Kantor Kementerian Pertanian.

Bahkan, di tengah kepadatan kendaraan tersebut pun terlihat pedagang asongan menawarkan kepada pengguna jalan. Kepadatan kendaraan di lampu merah juga terjadi di salah satu Jalan Mampang Prapatan.

Salah satunya lampu merah setelah Gedung Kantor Imigrasi Jakarta Selatan arah Jakarta Selatan menuju Jakarta Pusat. Terlihat kendaraan menumpuk menunggu lampu kembali hijau untuk melanjutkan perjalanan mereka.

(Arief Setyadi )