Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pekan Ini, Disdukcapil DKI Mulai Ajukan 92 Ribu Lebih NIK untuk Dinonaktifkan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |15:09 WIB
Pekan Ini, Disdukcapil DKI Mulai Ajukan 92 Ribu Lebih NIK untuk Dinonaktifkan
Ilustrasi KTP (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta mulai mengajukan 92 ribu lebih nomor induk kependudukan (NIK) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dinonaktifkan pada pekan ini.

"Minggu ini sesuai dengan apa yang kemarin kita sampaikan kita langsung mengajukan program penataan penertiban," kata Kepala Dinas Dukcapil DKI, Budi Awaluddin kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Selasa (16/4/2024).

"Jadi minggu ini langsung kita ajukan suratnya ke Kemendagri karena yang berhak untuk melakukan penonaktifannya adalah Kemendagri. Jadi ya Minggu ini langsung kita nonaktifkan," tambahnya.

Budi pun merinci data NIK yang telah meninggal dunia sebanyak 81.119 dan yang tidak lagi berdomisili di Jakarta sebanyak 11.374.

Sebelumnya, Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa TNI dan Polri dikecualikan dalam kebijakan penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga pemegang KTP DKI yang tinggal di luar Jakarta. Hal ini karena TNI-Polri sering berpindah-pindah tempat tugas.

Pemprov DKI akan menonaktifan NIK warga ber-KTP DKI yang tak lagi berdomisili di Jakarta mulai 12 April 2024.

"Ada pengecualian TNI, Polri itu yang tugasnya berpindah-pindah ya itu tidak terkena di dalam pemadanan dan kedisiplinan data yang kita terapkan,"kata Heru, Minggu 24 Maret 2024.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178384/pasar_barito-jcmD_large.jpg
Batas Waktu Habis, Pemprov DKI Keluarkan SP-3 bagi Pedagang di Pasar Barito
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177604/pramono-dnNT_large.jpg
Kelakar Pramono saat Pamer Jakarta Peringkat ke-18 Kota Bahagia di Dunia: Rezeki Anak Saleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175055/pramono-wlSZ_large.jpg
Dana Transfer Pusat Dipangkas, Pramono: Rekrutmen PJLP 2026 Bakal Dikurangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174686/pangan-gy20_large.jpg
Pemprov Jakarta Klaim Ketersediaan Pangan Aman hingga Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173430/ktr-0Xnm_large.jpg
DPRD DKI Minta Ranpergub Kawasan Tanpa Rokok Segera Disiapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173048/bansos-PAnG_large.jpg
Pemprov DKI Salurkan Bansos untuk 200.684 Lansia hingga Disabilitas Periode September
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement