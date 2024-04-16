Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sholat Asar Berjamaah, Massa Aksi 164 Istighosah Kubro Ambil Wudhu di Patung Kuda

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |15:54 WIB
Sholat Asar Berjamaah, Massa Aksi 164 Istighosah Kubro Ambil Wudhu di Patung Kuda
Massa 164 Istighosah Kubro (Foto: Widya M)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan peserta aksi 164 Istighosah Kubro tampak Sholat Asar berjamaah di depan Patung kuda, Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2024).

Berdasarkan pantauan MNC Portal, usai adzan berkumandang, mereka berbondong-bondong untuk mengambil air wudhu. Cara unik diambil massa aksi mulai dari berwudhu menggunakan botol air mineral hingga mencelupkan kaki di bawah air Patung Kuda, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

"Kami izin pakai air di bawah Patung Kuda, walaupun punya rakyat kita izin ke pemerintah," kata MC di atas mobil komando.

Kemudian, pada pukul 15.23 WIB, ratusan massa aksi duduk memenuhi shaf dan tempat sholat yang disediakan oleh panitia. Mereka pun terlihat khusuk dan khidmat menjalani salat berjamaah di sepanjang jalan merdeka Barat, depan Gedung Indosat itu.

Sebagai informasi, Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) tampak hadir mengawal Aksi 164 Istighosah Kubro di depan Patung Kuda, Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa.

Setidaknya ada puluhan orang yang hadir di antaranya adalah Ketua Tim Hukum Timnas AMIN Ari Yusuf Amir dan Kapten Timnas AMIN, Muhammad Syaugi Alaydrus, Direktur Eksekutif Tim Hukum Timnas AMIN Zuhad Aji Firmantoro dan lain-lain.

