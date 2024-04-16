Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Tewasnya Selebgram di Kebayoran saat Live, Tubuhnya Tergantung

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |16:08 WIB
Kronologi Tewasnya Selebgram di Kebayoran saat Live, Tubuhnya Tergantung
Ilustrasi mayat (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya menjelaskan kronologi seorang perempuan berinisial FM alias MJ yang ditemukan tewas diduga gantung diri di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saat sedang live di Instagram. FM ditemukan gantung diri oleh saksi atau kakaknya berinisial G.

"Menurut keterangan saksi RM ketika sedang belanja sayuran sekira Pukul 05.00 WIB dipanggil oleh saksi G kakak korban memberitahu kalau adiknya gantung diri di kamar mandi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dihubungi, Selasa (16/4/2024).

Sebelum melakukan aksi tersebut, FM disebut sempat beradu mulut dengan kekasihnya berinisial G. Cekcok mulut itu terjadi di kediamannya sekitar 02.00 WIB.

"Kemudian, masuk ke dalam rumah selanjutnya korban dan pacarnya berantem cekcok mulut kembali di dalam rumah," tambahnya.

Selain itu, Ade mengatakan, berdasarkan keterangan saksi, FM juga sempat meminum banyak obat-obatan dan pil sebanyak satu botol. Kemudian, 04.15 WIB, saksi G mendengar suara benda jatuh.

Dalam pencarian sumber suara itu, G langsung menuju ke kamar dari FM. Selanjutnya, saksi nuga mencari di pintu kamar mandi dan menemukan adiknya telah tergantung.

"Saksi G melihat ke kamar adiknya dan melihat adiknya tidak ada di kamar, kemudian melihat dari kamar adiknya seperti ada bayangan orang keluar yang kabur, selanjutnya saksi G lari ke kamar mandi ketika membuka pintu kamar mandi melihat adiknya sudah dalam keadaan tergantung di kamar mandi," kata Ade.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement