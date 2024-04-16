Kronologi Tewasnya Selebgram di Kebayoran saat Live, Tubuhnya Tergantung

JAKARTA - Polda Metro Jaya menjelaskan kronologi seorang perempuan berinisial FM alias MJ yang ditemukan tewas diduga gantung diri di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saat sedang live di Instagram. FM ditemukan gantung diri oleh saksi atau kakaknya berinisial G.

"Menurut keterangan saksi RM ketika sedang belanja sayuran sekira Pukul 05.00 WIB dipanggil oleh saksi G kakak korban memberitahu kalau adiknya gantung diri di kamar mandi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dihubungi, Selasa (16/4/2024).

Sebelum melakukan aksi tersebut, FM disebut sempat beradu mulut dengan kekasihnya berinisial G. Cekcok mulut itu terjadi di kediamannya sekitar 02.00 WIB.

"Kemudian, masuk ke dalam rumah selanjutnya korban dan pacarnya berantem cekcok mulut kembali di dalam rumah," tambahnya.

Selain itu, Ade mengatakan, berdasarkan keterangan saksi, FM juga sempat meminum banyak obat-obatan dan pil sebanyak satu botol. Kemudian, 04.15 WIB, saksi G mendengar suara benda jatuh.

Dalam pencarian sumber suara itu, G langsung menuju ke kamar dari FM. Selanjutnya, saksi nuga mencari di pintu kamar mandi dan menemukan adiknya telah tergantung.

"Saksi G melihat ke kamar adiknya dan melihat adiknya tidak ada di kamar, kemudian melihat dari kamar adiknya seperti ada bayangan orang keluar yang kabur, selanjutnya saksi G lari ke kamar mandi ketika membuka pintu kamar mandi melihat adiknya sudah dalam keadaan tergantung di kamar mandi," kata Ade.