Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Padati Patung Kuda, Aksi 164 Istighosah Kubro Doakan Hakim MK Jujur dan Adil

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |16:49 WIB
Padati Patung Kuda, Aksi 164 Istighosah Kubro Doakan Hakim MK Jujur dan Adil
Massa Aksi 164 Istighosah Kubro (foto: MPI/Widya)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan peserta aksi 164 Istighosah Kubro memadati patung kuda, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2024).

Mengikuti arahan mobil komando, mereka melantunkan shalawat dan dzikir bersama untuk mendoakan agar hakim mahkamah konstitusi (MK) dapat jujur dan adil dalam mengabulkan permohonan gugatan Paslon 01&03 pada (22/4) Minggu depan.

Tampak dari mereka juga memegang poster dengan tulisan "Siap Memberikan Dukungan dan Support untuk MK membuka hati MK untuk kejujuran dan keadilan. Sepanjang jalan merdeka Barat pun dipenuhi lautan manusia dengan dresscode berwarna putih.

Kapten Timnas AMIN, Muhammad Syaugi Alaydrus, mengatakan pihaknya hadir mengawal aksi ini usai memberikan kesimpulan dari permohonan gugatan 01 kepada MK pada Selasa siang (16/4). Dia pun menyakini permohonan tersebut, sangat masuk akal dengan dalil-dalil yang sudah diterangkan oleh tim hukum nasional sehingga diharapkan bisa meluluhkan atau memudahkan hakim dalam memberikan keputusan yang adil.

"Setelah itu, kami menuju ke sini. Ini ada istighosah kubro sebagai pendukung dari kebenaran atau 01, maka kami dan tim hukum nasional hadir di sini untuk memberikan semangat kepada mereka semua dalam berdoa untuk membuat hakim konstitusi berani membuat keputusan yang adil dan benar. Insyaallah," kata Syaugi kepada wartawan.

Sementara itu, Tim Hukum Timnas AMIN Ari Yusuf Amir mengatakan pihaknya secara khusus diundang oleh relawan perjuangan untuk ikut melakukan Istighosah Kubro bersama. Dia yakin para Hakim MK berani dalam mengambil keputusan yang adil atas keterangan yang telah disampaikan sebelumnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177664//dpr-KNTl_large.jpg
DPR Dukung Putusan MK soal Lembaga Pengawas Independen Agar ASN Netral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177196//mk-nfOF_large.jpeg
MK Perintahkan DPR - Pemerintah Bentuk Lembaga Independen Awasi ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177185//mk-01wO_large.jpg
Tok! MK Kabulkan Bersyarat Gugatan Imunitas Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169417//pakar_hukum_tata_negara_refly_harun-6ZIi_large.jpg
Ngaku Takut Bersuara di Era Jokowi, Refly Soroti UU yang Pernah Dibatalkan MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/337/3167986//tama_s_langkun-71th_large.jpg
Perindo Harap MK Akhiri Sengketa Hasil Pilkada, Rony Omba-Marlinus Siap Pimpin Boven Digoel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement