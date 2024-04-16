Padati Patung Kuda, Aksi 164 Istighosah Kubro Doakan Hakim MK Jujur dan Adil

JAKARTA - Ratusan peserta aksi 164 Istighosah Kubro memadati patung kuda, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2024).

Mengikuti arahan mobil komando, mereka melantunkan shalawat dan dzikir bersama untuk mendoakan agar hakim mahkamah konstitusi (MK) dapat jujur dan adil dalam mengabulkan permohonan gugatan Paslon 01&03 pada (22/4) Minggu depan.

Tampak dari mereka juga memegang poster dengan tulisan "Siap Memberikan Dukungan dan Support untuk MK membuka hati MK untuk kejujuran dan keadilan. Sepanjang jalan merdeka Barat pun dipenuhi lautan manusia dengan dresscode berwarna putih.

Kapten Timnas AMIN, Muhammad Syaugi Alaydrus, mengatakan pihaknya hadir mengawal aksi ini usai memberikan kesimpulan dari permohonan gugatan 01 kepada MK pada Selasa siang (16/4). Dia pun menyakini permohonan tersebut, sangat masuk akal dengan dalil-dalil yang sudah diterangkan oleh tim hukum nasional sehingga diharapkan bisa meluluhkan atau memudahkan hakim dalam memberikan keputusan yang adil.

"Setelah itu, kami menuju ke sini. Ini ada istighosah kubro sebagai pendukung dari kebenaran atau 01, maka kami dan tim hukum nasional hadir di sini untuk memberikan semangat kepada mereka semua dalam berdoa untuk membuat hakim konstitusi berani membuat keputusan yang adil dan benar. Insyaallah," kata Syaugi kepada wartawan.

Sementara itu, Tim Hukum Timnas AMIN Ari Yusuf Amir mengatakan pihaknya secara khusus diundang oleh relawan perjuangan untuk ikut melakukan Istighosah Kubro bersama. Dia yakin para Hakim MK berani dalam mengambil keputusan yang adil atas keterangan yang telah disampaikan sebelumnya.