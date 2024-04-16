Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Back to Reality, KRL Relasi Jakarta Kota-Bogor Penuh Sesak di Jam Pulang Kerja Usai Libur Lebaran

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |18:12 WIB
<i>Back to Reality</i>, KRL Relasi Jakarta Kota-Bogor Penuh Sesak di Jam Pulang Kerja Usai Libur Lebaran
Kepadatan pengguna KRL usai libur lebaran (Foto: MPI)
JAKARTA - Kereta rel listrik (KRL) atau Commuter Line relasi Jakarta Kota-Bogor penuh sesak saat jam pulang kerja pascalibur lebaran 1445 H/2024, Selasa (16/4/2024) sore ini.

Pantauan MNC Portal Indonesia pada pukul 17.40 WIB, kepadatan KRL dengan 12 rangkaian kereta sudah terjadi sebelum memasuki Stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat. Pengguna KRL yang didominasi pekerja swasta dan ASN itu pun langsung menyerbu dengan tertib memasuki rangkaian KRL.

KRL pun terpantau penuh sesak terlihat pula sejumlah anak-anak yang diperkirakan masih menghabiskan waktu libur sekolah mereka. Meski penuh sesak terpantau pengguna KRL sore hari ini cenderung kondusif.

Rangkaian KRL pun sempat tertahan sebelum dan saat memasuki Stasiun Cikini beberapa menit menunggu persinyalan di Stasiun Transit Manggarai, Jakarta Selatan.

Terlihat pengguna KRL berbondong-bondong turun untuk transit di Stasiun Manggarai baik menuju peron arah Bekasi-Cikarang maupun Tanah Abang yang berada di lantai bagian bawah.

