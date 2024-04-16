Asyik Berduaan Digelap-gelapan, Sejoli Dibacok Kawanan Begal di Cakung

JAKARTA - Sepasang muda-mudi yang tengah berduaan di Jalan Pulobuaran, Kawasan Industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur, dibacok oleh empat orang kawanan begal ponsel pada Senin 15 April 2024 malam.

Korban yakni pemuda bernama Achmad (21) dibacok di bagian tangan kanan dan perutnya hingga mengalami pendarahan.

Salah satu saksi mata dari warga sekitar, Maulana (37) mengatakan sepasang kekasih tersebut tengah berduaan tiba-tiba meminta pertolongan. Saat dihampiri oleh warga, Maulana melanjutkan salah seorang dari pasangan tersebut mengalami pendarahan parah.

"Saya dikasih tahu katanya ada yang pacaran tiba-tiba ada yang nolongin ke mobil boks terus langsung dibawa ke rumah sakit. Perempuannya berteriak pacarnya dibacok sampai berdarah, makanya langsung dibawa ke Rumah Sakit," jelas Maulana di lokasi, Selasa (16/4/2024).

Maulana menjelaskan, perempuan muda yang merupakan kekasih dari korban Achmad mengatakan ada empat orang yang melintas dengan mengendarai dua sepeda motor menghampiri mereka ketika berduaan.

"Iya lagi berduaan di sini lagi pacaran. Kemudian datang bocah jumlahnya empat orang naik dua motor, tiba-tiba korban langsung dibacok sampai tangannya berdarah," jelas Maulana.