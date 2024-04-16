Jejak Kaki Jadi Petunjuk Kasus Pembobolan Rumah Pemenangan Prabowo-Gibran

JAKARTA - Rumah relawan pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Jalan Imam Bonjol No.25, Menteng, Jakarta Pusat disatroni maling. Tampak adanya jejak kaki dari pelaku pencurian tersebut.

Berdasarkan pantauan, terdapat jejak kaki dari maling yang menyatroni rumah pemenangan relawan Prabowo-Gibran tersebut di bagian dalam rumah. Jejak kaki itu persis berada di depan pintu bagian dalam yang juga telah rusak.

Ketua Tim Hukum Rumah Pemenangan Prabowo-Gibran, Agustin Lumban Gaol menerangkan, pihaknya baru mengetahui rumah tersebut telah disatroni maling pada Senin, 15 April 2024 kemarin sekira pukul 09.30 WIB, yang mana dia awalnya menerima laporan dari Kepala Bagian Rumah Tangga Ruma Pemenangan, Rustika. Dia lantas melaporkan peristiwa itu ke polisi hingga akhirnya polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Hari Sabtu tanggal 13 April sudah masuk (di rumah pemenangan), semua masih rapih, masih aman," ujarnya pada wartawan, Selasa (16/4/2024).

Esoknya, kata dia, rumah pemenangan pun sudah tak lagi ada aktivitas, bahkan tak ada sekuriti ataupun OB sehingga dugaan pencurian itu diperkirakan terjadi pada hari Minggu, 14 April 2024 malam. Pelaku berhasil menggasak TV 65 Inch, lampu sorot studio, alat podcast, dan dokumen yang mana jika ditotalkan kerugian mencapai puluhan juta.

"Ada lampu sorot yang tertinggal ada di taman itu sudah diamankan oleh polisi sebagai barang bukti. Selain barang hilang, ada kerusakan di pintu, jenderal, laci-laci meja, dan plafon," tuturnya.