HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Kecelakaan di Tol MBZ, Arus Lalin Padat

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |20:05 WIB
Ada Kecelakaan di Tol MBZ, Arus Lalin Padat
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan terjadi di Tol Layang Mohamed bin Zayed (MBZ), Bekasi, pada momen arus balik lebaran, Selasa (16/4/2024) malam.

Hal itu sebagaimana disampaikan PT Jasamarga dalam unggahan akun resmi X/Twitter @PTJASAMARGA.

"Ada penanganan kecelakaan di lajur 2/kanan," tulis Jasa Marga melalui akun resminya itu.

Dalam unggahan tersebut dijelaskan, kecelakaan terjadi pada pukul 18.45 WIB. Namun, belum disebutkan apa saja dan berapa kendaraan yang turut terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut.

Jasa Marga menyatakan, adanya kecelakaan tersebut menyebabkan kemacetan sepanjang 2 KM di Tol MBZ arah Jakarta.

"Cikarang Barat KM 33 - KM 31 arah Jakarta PADAT," tulisnya.

(Arief Setyadi )

      
