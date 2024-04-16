Sebelum Gantung Diri, Selebgram di Jaksel Diduga Sempat Tenggak Pembersih Lantai

JAKARTA - Selebgram berinisial FM alias MJ tewas pasca gantung diri di kamar mandi rumahnya kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan kemarin, Senin 15 April 2024. Sebelum gantung diri, dia diduga sempat menenggak cairan pembersih lantai.

"Dia sempat minum cairan pembersih lantai sampai habis, tapi tak berhasil," ujar Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Lama, AKP Suwarno pada wartawan, Selasa (16/4/2024).

Menurutnya, korban diduga sempat mencoba bunuh diri pula sebelum gantung diri dengan meminum cairan pembersih lantai sebanyak 1 botol. Namun, aksi bunuh dirinya dengan meminum cairan itu tak berhasil hingga membuat dia nekat gantung diri.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam menambahkan, sebelum selebgram FM itu gantung diri, dia sempat cekcok dengan kekasihnya, inisial G. Setelah cekcok, korban pun sempat meminum obat-obatan dan pil sebanyak 1 botol hingga akhirnya korban ditemukan dalam kondisi gantung diri oleh kakaknya.

"Berdasarkan keterangan saksi, FM juga sempat meminum banyak obat-obatan dan pil sebanyak satu botol. Kemudian, sekira pukul 04.15 WIB, saksi G mendengar suara benda jatuh, saksi G melihat ke kamar adiknya dan melihat adiknya tidak ada di kamar, selanjutnya saksi G melihat ke kamar mandi ketika membuka pintu kamar mandi melihat adiknya sudah dalam keadaan tergantung di kamar mandi," katanya.

(Arief Setyadi )