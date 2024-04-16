Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sebelum Gantung Diri, Selebgram di Jaksel Diduga Sempat Tenggak Pembersih Lantai

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |20:27 WIB
Sebelum Gantung Diri, Selebgram di Jaksel Diduga Sempat Tenggak Pembersih Lantai
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram berinisial FM alias MJ tewas pasca gantung diri di kamar mandi rumahnya kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan kemarin, Senin 15 April 2024. Sebelum gantung diri, dia diduga sempat menenggak cairan pembersih lantai.

"Dia sempat minum cairan pembersih lantai sampai habis, tapi tak berhasil," ujar Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Lama, AKP Suwarno pada wartawan, Selasa (16/4/2024).

Menurutnya, korban diduga sempat mencoba bunuh diri pula sebelum gantung diri dengan meminum cairan pembersih lantai sebanyak 1 botol. Namun, aksi bunuh dirinya dengan meminum cairan itu tak berhasil hingga membuat dia nekat gantung diri.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam menambahkan, sebelum selebgram FM itu gantung diri, dia sempat cekcok dengan kekasihnya, inisial G. Setelah cekcok, korban pun sempat meminum obat-obatan dan pil sebanyak 1 botol hingga akhirnya korban ditemukan dalam kondisi gantung diri oleh kakaknya.

"Berdasarkan keterangan saksi, FM juga sempat meminum banyak obat-obatan dan pil sebanyak satu botol. Kemudian, sekira pukul 04.15 WIB, saksi G mendengar suara benda jatuh, saksi G melihat ke kamar adiknya dan melihat adiknya tidak ada di kamar, selanjutnya saksi G melihat ke kamar mandi ketika membuka pintu kamar mandi melihat adiknya sudah dalam keadaan tergantung di kamar mandi," katanya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282/kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171407/pramono-Kp1S_large.jpg
Transjakarta 3 Kali Kecelakaan dalam Sebulan, Pramono: Kami Evaluasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement