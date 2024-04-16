Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diperiksa Polisi, Kekasih Selebgram yang Tewas Gantung Diri Berstatus Saksi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |20:42 WIB
Diperiksa Polisi, Kekasih Selebgram yang Tewas Gantung Diri Berstatus Saksi
Ilustrasi mayat (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengungkapkan telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus gantung diri selebgram berinisial FM alias MJ di rumahnya kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan kemarin. Kekasih FM pun telah diperiksa dan berstatus sebagai saksi.

"Sudah ada saksi-saksi yang diperiksa, saudaranya, keluarganya, temannya, termasuk pacarnya juga," ujar Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Lama, AKP Suwarno pada wartawan, Selasa (16/4/2024).

Menurutnya, korban diduga melakukan aksi bunuh diri setelah cekcok dengan kekasihnya berinisial G. Namun, polisi masih mendalami lebih lanjut tentang motif pertengkaran tersebut. 

Adapun saat melakukan aksi bunuh dirinya itu, tambahnya, selebgram berinisial FM itu sambil melakukan live streaming di akun media sosial miliknya. Saat korban ditemukan dalam kondisi tergantung pun handphonenya masih ada, hanya saja live streamingnya telah berakhir.

"Iya ada handphonenya (saat korban ditemukan di lokasi kamar mandi), kan dia live, handphone korban ditempel, tapi (live streaming di handphonenya) sudah mati," katanya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
