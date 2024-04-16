Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hari Ini, 280.312 Kendaraan Masuk Jakarta Melalui GT Kalikangkung

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |23:15 WIB
Hari Ini, 280.312 Kendaraan Masuk Jakarta Melalui GT Kalikangkung
JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mencatat kenaikan volume kendaraan pada arus balik Lebaran 2024, tepatnya di hari pertama kembali beraktivitas kerja, Selasa (16/4/2024). 

Sebanyak 280.312 kendaraan mulai kembali ke Jakarta melalui Gerbang Tol (GT) Kalikangkung. Angka tersebut naik 208,96 persen dari lalu lintas normal. 

"Volume kendaraan GT Kalikangkung menuju Jakarta, pada H1 s.d H+4 Hari Raya Idul Fitri 1445 H tercatat sebanyak 280.312 kendaraan atau naik 209,96% dari lalu lintas normal sebanyak 90.434 kendaraan," tulis keterangan resmi PT Jasamarga, Selasa (16/4/2024). 

