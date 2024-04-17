Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Serahkan Amicus Curiae ke MK, Begini Kata Pakar Hukum

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |21:40 WIB
Megawati Serahkan Amicus Curiae ke MK, Begini Kata Pakar Hukum
A
A
A

JAKARTA - Dokumen amicus curiae yang dikirim Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ke MK terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 dinilai tidak tepat.

Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia (PEDPHI) Abdul Chair Ramadhan beralasan hal itu dikarenakan Megawati termasuk dalam pihak yang berkepentingan dalam sengketa dimaksud.

Sementara, kata dia, konsep amicus curiae atau sahabat pengadilan ini ditujukan bagi pihak ketiga atau pihak diluar perkara untuk memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan.

"Amicus curiae itu tidak tepat bila dilakukan atau disampaikan oleh pihak yang sedang bersengketa atau terafiliasi bersengketa atau memiliki kepentingan terhadap sengketa," ujarnya kepada wartawan, Rabu (17/4).

Abdul menilai keterkaitan Megawati dalam sengketa Pilpres tidak serta-merta dikesampingkan begitu saja. Pasalnya, kata dia, Megawati merupakan pimpinan partai politik yang mendukung pasangan Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164828//pdip-dq1r_large.jpg
PDIP Buka Suara soal Pencopotan Bambang Pacul Sang Komandan Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163568//ketua_dpr_ri_puan_maharani-6BHW_large.jpg
Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Puan: Hanya Silaturahmi, Bukan Bahas Kursi Kabinet
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement