Punya 23 Kursi, Perindo Sulteng Siap Jadi Partai Pengusung di Pilkada 2024

PALU - Ketua tim deks pilkada Perindo Sulteng Atha Mahmud mengungkapkan Perindo kini memiliki 23 kursi di DPRD provinsi, kabupaten dan kota siap menjadi partai pengusung di Sulawesi Tengah.

Hal tersebut diungkapkan saat membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah.

Pembukaan pendaftaran ini dilakukan mulai 17 April hingga 30 Mei 2024 mendatang.

Pembukaan pendaftaran ini Perindo memiliki hak dikarenakan adanya 23 kursi Partai Perindo di DPRD baik provinsi, kabupaten dan kota.

BACA JUGA: Partai Perindo Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah di Sulteng

Ia mengatakan tim yang dibentuk secara nasional ini juga membuka pendaftaran secara serentak di seluruh Indonesia.

"Ini dilakukan untuk membuka seluas luasnya peluang putra-putri terbaik Sulawesi Tengah untuk menjadi pemimpin yang amanah," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)