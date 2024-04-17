Wamenhan Tinjau Panen Raya Food Estate di Papua Selatan

MERAUKE – Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan, Rabu (17/4/2024). Kunjungan Wamenhan tersebut dalam rangka meninjau jalannya Panen Raya Padi di lahan Distrik Semangga seluas 17,630.67 Ha, yang merupakan salah satu Kawasan Sentral Produksi Pangan (KSPP) I Greater Merauke.

Setibanya di Bandara Mopah Merauke, Wamenhan disambut oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Bupati Merauke Romanus Mbaraka, dan Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan.

Pada kesempatan itu, Menteri Pertanian memakaikan topi adat Papua kepada Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra sebagai simbolis diterimanya di Tanah Papua.

Di tengah hujan lebat, Menteri Pertanian bersama Wamenhan meninjau panen raya padi dan turun langsung ke area sawah yang akan dipanen. Saat memanen padi, digunakan alat mekanisasi pertanian, berupa combine harvester yang kemudian masuk pada proses pencacah gabah.

“Wah ini penuh berkah luar biasa. Pak Wamen, beliau turun ke lapangan tidak mengenal hujan. Pantang mundur, demi swasembada ke depan,” ujar Mentan dalam keterangan yang diterima.

“Terima kasih Pak Mentan. Ini kita di Merauke sedang melaksanakan panen raya, lambang yang terkuat padi, dalam rangka ketahanan pangan. Mudah-mudahan ke depan Indonesia dapat berswasembada pangan,” sambung Wamenhan.