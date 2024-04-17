JAKARTA - Seorang pria meregang nyawa setelah diduga tertabrak mobil saat menyeberang di ruas Tol Dalam Kota dari Tomang arah Grogol, depan Mal Taman Anggrek Podomoro City, pada Selasa (16/4/2024) malam.
Kepala Seksi Kecelakaan Lalu Lintas Subdirektorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Diella Kartika Artha mengatakan, pihaknya tidak menemukan identitas korban.
Ada Kecelakaan di Tol MBZ, Arus Lalin Padat
"Saat ini dalam pemeriksaan karena korban sendiri tidak ada identitas sama sekali," kata Diella seperti dikutip dari instagram @jakut.info