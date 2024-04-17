Pria Tanpa Identitas Tewas Tertabrak saat Menyeberang Ruas Tol Dalam Kota

JAKARTA - Seorang pria meregang nyawa setelah diduga tertabrak mobil saat menyeberang di ruas Tol Dalam Kota dari Tomang arah Grogol, depan Mal Taman Anggrek Podomoro City, pada Selasa (16/4/2024) malam.

Kepala Seksi Kecelakaan Lalu Lintas Subdirektorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Diella Kartika Artha mengatakan, pihaknya tidak menemukan identitas korban.

BACA JUGA:

Ada Kecelakaan di Tol MBZ, Arus Lalin Padat

"Saat ini dalam pemeriksaan karena korban sendiri tidak ada identitas sama sekali," kata Diella seperti dikutip dari instagram @jakut.info