HOME NEWS MEGAPOLITAN

BMKG: Waspada Hujan Disertai Petir Intai Jaksel-Jaktim Siang Ini

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |04:44 WIB
BMKG: Waspada Hujan Disertai Petir Intai Jaksel-Jaktim Siang Ini
Ilustrasi. (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, Rabu (17/4/2024). Rata-rata wilayah Jakarta akan cerah berawan.

Pada pagi hari, seluruh wilayah DKI Jakarta diprakirakan cerah berawan.

 BACA JUGA:

Saat siang, hujan intensitas ringan mengguyur Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sedangkan wilayah lain seperti Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu akan cerah berawan dan berawan.

BMKG memberikan Peringatan Dini waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat terjadi di wilayah Jaksel dan Jaktim pada siang dan sore hari.

Halaman:
1 2
      
