HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Muatan Gula Terguling di Tanjung Priok, Pemotor Kaget hingga Terjatuh

Rizki Faluvi , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |06:26 WIB
Truk Muatan Gula Terguling di Tanjung Priok, Pemotor Kaget hingga Terjatuh
Truk terguling di Tanjung Priok, Jakarta Utara (Foto: Rizki Faluvi)
A
A
A

JAKARTA - Truk kontainer muatan gula bernomor polisi I 9733 UM terguling menutup sebagian ruas jalan usai mengalami kecelakaan di Jalan RE Martadinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu (17/4/2024) dini hari.

Tak hanya terguling dan menutup sebagian ruas jalan, pengendara sepeda motor yang tengah melintas dari arah berlawanan pun menjadi korban dan kendaraannya ringsek pada bagian depan.

Kecelakaan bermula ketika truk kontainer bermuatan gula melaju dari arah Ancol menuju Tanjung Priok ingin bongkar muat. Namun, tepat di Jalan RE Martadinata dan minimnya lampu penerangan jalan membuat sang sopir terkejut adanya pengendara motor yang menyalip dari sisi sebelah kiri.

Pangestu, sang sopir mengaku buang setir ke kanan pun akhirnya naik ke atas trotoar dan truk kontainer yang dibawanya terguling. Tak hanya itu, seorang pengendara motor yang melintas dari arah berlawanan juga terkejut melihat truk yang oleng hingga akhirnya terjatuh.

Beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan ini, namun pengendara motor yang menjadi korban dan mengalami luka ringan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diberi pertolongan medis.

Selanjutnya, kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh Unit Laka Lantas dari Polres Metro Jakarta Utara.

(Arief Setyadi )

      
