Lalin di Jakarta Kembali Padat Usai Lebaran, Pengendara Diimbau Disiplin

JAKARTA - Arus lalu lintas (lalin) di DKI Jakarta kembali padat usai arus balik lebaran dan seiring berakhirnya masa cuti para pekerja swasta maupun aparatur sipil negara (ASN) pada Selasa 16 April 2024.

Merespons hal itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengimbau agar pengendara tetap disiplin dan menaati rambu serta arahan petugas di lapangan.

"Iya kami pantau tadi memang, lalu lintas sudah mulai padat. Oleh sebab itu, kami mengimbau kepada masyarakat untuk kembali, mari setelah lebaran kita kembali disiplin, taati rambu rambu lalu lintas dan marka jalan serta arahan petugas di lapangan," ujar Syafrin kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Syafrin mengatakan, kebijakan ganjil-genap (Gage) di sejumlah ruas jalan protokol Jakarta otomatis telah berlaku kembali seiring berakhirnya masa cuti bersama.

"Gage otomatis sudah berlaku hari ini, karena terakhir tanggal 15 kemarin itu ditiadakan," ungkapnya.