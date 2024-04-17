JAKARTA - PT Jasa Marga mengimbau pengendara agar berhati-hati dikarenakan adanya penanganan kecelakaan beruntun di Pintu Masuk Contraflow Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) KM 17+200 ruas Cimanggis mengarah ke Cawang, Jakarta pada Rabu (17/4/2024).
"07.38 WIB #Tol_Jagorawi HATI-HATI di Pintu Masuk Contraflow Cimanggis KM 17+200, ada kendaraan Avanza di lajur kanan, dalam penanganan petugas," cuit laman X @PTJASAMARGA.
Jasa Marga menjelaskan bahwa KM 2 Cililitan hingga KM 0 Cawang terjadi kepadatan lalu lintas pada pagi ini. Sementara arah sebaliknya lancar.
"07.38 WIB #Tol_Jagorawi Cawang - TMII - Cibubur - Bogor - Ciawi LANCAR. ; Cililitan KM 02 - Cawang KM 00 PADAT, kepadatan volume lalin arah Cawang," ungkapnya.
(Arief Setyadi )