HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hati-Hati, Ada Penanganan Kecelakaan di Pintu Masuk Contraflow Tol Jagorawi Km 17

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |08:29 WIB
Hati-Hati, Ada Penanganan Kecelakaan di Pintu Masuk Contraflow Tol Jagorawi Km 17
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasa Marga mengimbau pengendara agar berhati-hati dikarenakan adanya penanganan kecelakaan beruntun di Pintu Masuk Contraflow Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) KM 17+200 ruas Cimanggis mengarah ke Cawang, Jakarta pada Rabu (17/4/2024).

"07.38 WIB #Tol_Jagorawi HATI-HATI di Pintu Masuk Contraflow Cimanggis KM 17+200, ada kendaraan Avanza di lajur kanan, dalam penanganan petugas," cuit laman X @PTJASAMARGA.

Jasa Marga menjelaskan bahwa KM 2 Cililitan hingga KM 0 Cawang terjadi kepadatan lalu lintas pada pagi ini. Sementara arah sebaliknya lancar.

"07.38 WIB #Tol_Jagorawi Cawang - TMII - Cibubur - Bogor - Ciawi LANCAR. ; Cililitan KM 02 - Cawang KM 00 PADAT, kepadatan volume lalin arah Cawang," ungkapnya.

(Arief Setyadi )

      
