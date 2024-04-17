Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Pengemudi Yaris Tabrak Lari di GT Margajaya Bekasi, Belasan Kendaraan Terserempet

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |09:41 WIB
Viral Pengemudi Yaris Tabrak Lari di GT Margajaya Bekasi, Belasan Kendaraan Terserempet
Mobil tabrak lari di Bekasi (Foto: Bekasi.terkini/Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

BEKASI - Peristiwa tabrak lari dinarasikan terjadi di Gerbang Tol Margajaya, Kota Bekasi pada Selasa 16 April 2024 malam. Peristiwa itu ternyata bermula dari serempetan antarmobil.

Dalam unggahan yang tersebar di sosial media, mobil Toyota Yaris berwarna putih bernomor polisi B 1972 UMG terlihat ringsek. Mobil itu dikendarai oleh pria berinisial MH.

"Kejadian viral terkait laka itu awal mulainya kejadian serempetan antarmobil (melibatkan mobil milik MH juga di wilayah Tarumajaya, Kabupaten Bekasi," kata Kasie Humas Polres Metro Bekasi Kota AKBP Erna Ruswing Andari saat dihubungi, Rabu (17/4/2024).

Erna menyebut, MH saat itu hendak beritikad baik untuk mengganti rugi. Namun, seketika berubah menjadi panik karena sopir mendapat teriakan dari warga.

"Dia diteriaki sama siapa akhirnya dia lari, kabur keluar dari Harapan Indah," kata Erna.

MH, kata Erna, kemudian hendak bertolak masuk ke dalam Tol melalui Gerbang Tol Margajaya. Lantaran masih dikejar warga, MH pun menabrak sejumlah kendaraan.

"Mungkin karena dia panik dikejar-kejar, akhirnya dia nabrak mobil sama motor, kalau enggak salah ada belasan kendaraan," sambung Erna.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178878/spbu-1mpa_large.jpg
Viral Mobil Brio Diduga Kabur Usai Isi Bensin di SPBU Ciputat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177459/viral-RrU7_large.jpg
Otak Penyerangan Warkop Bersenjata di Tanah Abang Ditangkap, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176944/penganiayaan-oXCc_large.jpg
Viral 3 Orang Diduga Diculik dan Disiksa Usai Jual Beli Mobil di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176743/viral-HAqz_large.jpg
Viral! Patwal PM Hentikan Mobil Berujung Ditabrak, Jenderal Marinir: Kita Tidak Tolerir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176084/viral-lWrb_large.jpg
Viral Pernikahan Kakek di Pacitan Mahar Cek Rp3 Miliar Diduga Palsu, Kemenag Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175912/viral-EsSK_large.jpg
Duh! Ajudan Bupati Purwakarta Viral Tepergok Selingkuh, Polda Jabar: Sudah Diamankan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement