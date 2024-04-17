Viral Pengemudi Yaris Tabrak Lari di GT Margajaya Bekasi, Belasan Kendaraan Terserempet

BEKASI - Peristiwa tabrak lari dinarasikan terjadi di Gerbang Tol Margajaya, Kota Bekasi pada Selasa 16 April 2024 malam. Peristiwa itu ternyata bermula dari serempetan antarmobil.

Dalam unggahan yang tersebar di sosial media, mobil Toyota Yaris berwarna putih bernomor polisi B 1972 UMG terlihat ringsek. Mobil itu dikendarai oleh pria berinisial MH.

"Kejadian viral terkait laka itu awal mulainya kejadian serempetan antarmobil (melibatkan mobil milik MH juga di wilayah Tarumajaya, Kabupaten Bekasi," kata Kasie Humas Polres Metro Bekasi Kota AKBP Erna Ruswing Andari saat dihubungi, Rabu (17/4/2024).

Erna menyebut, MH saat itu hendak beritikad baik untuk mengganti rugi. Namun, seketika berubah menjadi panik karena sopir mendapat teriakan dari warga.

"Dia diteriaki sama siapa akhirnya dia lari, kabur keluar dari Harapan Indah," kata Erna.

MH, kata Erna, kemudian hendak bertolak masuk ke dalam Tol melalui Gerbang Tol Margajaya. Lantaran masih dikejar warga, MH pun menabrak sejumlah kendaraan.

"Mungkin karena dia panik dikejar-kejar, akhirnya dia nabrak mobil sama motor, kalau enggak salah ada belasan kendaraan," sambung Erna.