HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hari Ini, 46.731 Pemudik Gunakan Kereta Kembali ke Jakarta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |09:50 WIB
Hari Ini, 46.731 Pemudik Gunakan Kereta Kembali ke Jakarta
Ilustrasi (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Puluhan ribu pemudik bakal kembali ke Jakarta dan sekitarnya menggunakan moda transportasi kereta api (KA) dan akan turun di sejumlah Stasiun Daop 1 Jakarta seperti Stasiun Gambir hingga Stasiun Pasar Senen pada Rabu (17/4/2024).

Diketahui, masa cuti bersama lebaran 1445 hijriah telah berakhir meski kegiatan belajar mengajar (KBM) anak sekolah baru dimulai pekan depan.

"Penumpang datang di Daop 1 Jakarta hari ini, Rabu (17/4) sebanyak 46.731 penumpang," kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko dalam keterangannya.

Ixfan merinci total kedatangan dari sejumlah stasiun di Daop 1 Jakarta di antaranya Stasiun Gambir 13.887 penumpang, Stasiun Pasar Senen 18.132 penumpang, Stasiun Bekasi 6.157 penumpang dan Stasiun Jatinegara 3.931 penumpang. 

Sementara itu, Ixfan juga mengatakan untuk okupansi keberangkatan dari Daop 1 Jakarta hanya mencapai 51 persen dengan 78 perjalanan kereta api jarak jauh (KAJJ).

"Tempat duduk tersedia 44.771 sedangkan yang terjual 22.705 tempat duduk," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
