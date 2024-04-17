Terkuak! Selebgram Meli Joker Bunuh Diri saat Live IG karena Hubungannya Tak Direstui

JAKARTA- Polisi mengungkapkan motif yang menyebabkan kematian selebgram Meli Joker alias Fitri Meliana di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa, 16 April 2024.

Berdasarkan keterengan sementara, dia nekat gantung diri lantaran hubungannya dengan kekasihnya tak direstui orangtua.

Hal itu juga yang menjadi pemicu Meli Joker bertengkar dengan kekasihnya hingga akhirnya bunuh diri saat live Instagram.

"Informasi yang berhasil kami gali awalnya korban sempat cekcok dengan teman laki-laki hal ini disebabkan diduga hubungan mereka berdua tidak direstui oleh orang tua," ujar Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Lama, AKP Suwarno pada wartawan, Rabu (17/4/2024).

Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus tersebut, salah satunya keluarga korban, kekasih, dan orangtua korban dan kekasihnya. Sebelum gantung diri, korban sejatinya telah mengalami cekcok dengan kekasihnya.

"Dari hasil pengecekan TKP korban murni bunuh diri dengan cara gantung diri. Juga selain itu tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban," tuturnya.