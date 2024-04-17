Advertisement
MEGAPOLITAN

Berkendara Arogan hingga Ngaku Adik Jenderal TNI, Pengemudi Mobil Fortuner Ditangkap

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |10:44 WIB
JAKARTA - Anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap seorang pengemudi mobil Fortuner yang bersikap arogan saat berkendara di Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Pelaku pun memasang pelat dinas TNI dan mengaku sebagai adik seorang jenderal.

Atas viralnya peristiwa tersebut, purnawirawan TNI pemilik asli pelat dinas TNI itu melaporkan pria tersebut ke Polda Metro Jaya. Atas laporan tersebut, penyidik Polda Metro Jaya langsung melakukan tindakan.

"Benar sudah diamankan dan sedang dilakukan pendalaman," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi, Rabu (17/4/2024).

Pelaku ditangkap di rumahnya di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pihak kepolisan masih melakukan pemeriksaan mendalam atas peristiwa tersebut.

"Masih dilakukan pemeriksaan," jelasnya.

Sebelumnya, viral video seornag pengemudi Fortuner tersebut menyalip antrean kendaraan dari arah kiri. Akibatnya, sempat terjadi senggolan dengan mobil lain akibat ulah Fortuner tersebut.

Halaman:
1 2
      
