Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Rem Blong, Motor Terjun ke Parit di Sukamakmur Bogor Satu Keluarga Terluka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |11:09 WIB
Diduga Rem Blong, Motor Terjun ke Parit di Sukamakmur Bogor Satu Keluarga Terluka
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

BOGOR - Satu keluarga mengalami kecelakaan tunggal di wilayah Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Diduga, motor yang ditumpangi 4 orang itu mengalami rem blong dan terjun ke dalam parit.

Petugas Puskesmas Sukamakmur Teguh Yudiana mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Keluarga asal Kabupaten Cianjur itu diketahui mengalami kecelakaan usai pulang berwisata.

"Pulang wisata, satu keluarga 4 orang. Anak dua, istri sama suami," kata Teguh dikonfirmasi, Rabu (17/4/2024).

Motor mereka diduga mengalami rem blong ketika melintasi jalanan yang menurun. Sehingga, motor terjun ke dalam parit kedalaman sekitar dua meter.

"(Diduga) rem blong, jalanan menurun," jelasnya.

Dalam kejadian ini, 3 orang yakni suami berinisial DJ (35), istrinya NR (35) dan satu anaknya RS (4) mengalami luka-luka. Sedangkan, satu anaknya yakni RZ (8) tidak mengalami luka-luka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179110//viral-pyS0_large.jpg
Hujan dan Angin Kencang Landa Kabupaten Bogor, Puluhan Rumah Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/25/3177585//wanita_yang_jatuh_dari_lantai_atas_bandara_meninggal_dunia_ini_cara_tangani_keadaan_darurat-RM41_large.jpg
Wanita yang Jatuh dari Lantai Atas Bandara Meninggal Dunia, Ini Cara Tangani Keadaan Darurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/25/3177583//seorang_wanita_jatuh_dari_lantai_atas_bandara_orang_orang_panik-FKPa_large.jpg
Seorang Wanita Jatuh dari Lantai Atas Bandara, Orang-Orang Panik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177251//kecelakaan-l038_large.jpg
Viral! Biker Cantik Tewas Tertabrak Truk Tangki BBM di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480//viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/338/3174348//kecelakaan-9tuS_large.jpg
Minibus Terbalik di Tol Dalam Kota Cawang Usai Tabrak Pembatas Jalan, Lalin Macet Parah!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement