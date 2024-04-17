Diduga Rem Blong, Motor Terjun ke Parit di Sukamakmur Bogor Satu Keluarga Terluka

BOGOR - Satu keluarga mengalami kecelakaan tunggal di wilayah Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Diduga, motor yang ditumpangi 4 orang itu mengalami rem blong dan terjun ke dalam parit.

Petugas Puskesmas Sukamakmur Teguh Yudiana mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Keluarga asal Kabupaten Cianjur itu diketahui mengalami kecelakaan usai pulang berwisata.

"Pulang wisata, satu keluarga 4 orang. Anak dua, istri sama suami," kata Teguh dikonfirmasi, Rabu (17/4/2024).

Motor mereka diduga mengalami rem blong ketika melintasi jalanan yang menurun. Sehingga, motor terjun ke dalam parit kedalaman sekitar dua meter.

"(Diduga) rem blong, jalanan menurun," jelasnya.

Dalam kejadian ini, 3 orang yakni suami berinisial DJ (35), istrinya NR (35) dan satu anaknya RS (4) mengalami luka-luka. Sedangkan, satu anaknya yakni RZ (8) tidak mengalami luka-luka.