Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap 9 Orang Diduga Penambang Emas Liar Ilegal di Area PT Antam Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |14:52 WIB
Polisi Tangkap 9 Orang Diduga Penambang Emas Liar Ilegal di Area PT Antam Bogor
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Polisi menangkap 9 orang diduga pelaku penambang emas liar di area PT Antam UPBE Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Saat ini, para terduga pelaku masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Nanggung.

Kapolsek Nanggung AKP Ade Kamsa mengatakan peristiwa itu berawal pada Senin 15 April 2024 dini hari. Bermula ketika petugas PT Antam sedang melakukan patroli di area pertambangan.

"Patroli ke area Level 600 Ciurug XC 71 P sekitar jam 02.00 WIB menemukan 6 karung yang berisikan batuan diduga mengandung emas di jalan," kata Ade Kamsa dalam keterangannya, Rabu (17/4/2024).

Lalu, dilakukan pengecekan di sekitar lokasi tersebut. Petugas pun mendapati 9 orang diduga penambang emas liar yang sempat bersembunyi di sela-sela kayu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/337/3142770/vonis_7_terdakwa_kasus_korupsi_cap_emas_antam_ilegal_6_hingga_9_tahun_penjara-O8lX_large.jpg
Vonis 7 Terdakwa Kasus Korupsi Cap Emas Antam Ilegal, 6 hingga 9 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/337/3124048/dpr-4BKT_large.jpg
Antam Menang PK, DPR: Eksekusi Putusan Terkait Budi Said Harus Segera Dijalankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/337/3018501/kejagung-periksa-eks-dirut-pt-antam-dan-8-saksi-terkait-kasus-korupsi-emas-QJEnsFuOQ1.jpg
Kejagung Periksa Eks Dirut PT Antam dan 8 Saksi Terkait Kasus Korupsi Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/340/3000243/polisi-gagalkan-pengiriman-emas-10-kilogram-diduga-hasil-pertambangan-tanpa-izin-fxbtlJyckW.jpg
Polisi Gagalkan Pengiriman Emas 10 Kilogram Diduga Hasil Pertambangan Tanpa Izin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/19/340/2885584/viral-warga-gorontalo-berburu-butiran-emas-murni-di-bibir-pantai-5KeVG5FMPV.jpg
Viral Warga Gorontalo Berburu Butiran Emas Murni di Bibir Pantai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/337/2862139/transformasi-tak-ubah-tujuan-ahy-untuk-hadapi-perkembangan-zaman-Z7UNlBH59W.jpg
Transformasi Tak Ubah Tujuan, AHY: Untuk Hadapi Perkembangan Zaman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement