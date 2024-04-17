Polisi Tangkap 9 Orang Diduga Penambang Emas Liar Ilegal di Area PT Antam Bogor

BOGOR - Polisi menangkap 9 orang diduga pelaku penambang emas liar di area PT Antam UPBE Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Saat ini, para terduga pelaku masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Nanggung.

Kapolsek Nanggung AKP Ade Kamsa mengatakan peristiwa itu berawal pada Senin 15 April 2024 dini hari. Bermula ketika petugas PT Antam sedang melakukan patroli di area pertambangan.

"Patroli ke area Level 600 Ciurug XC 71 P sekitar jam 02.00 WIB menemukan 6 karung yang berisikan batuan diduga mengandung emas di jalan," kata Ade Kamsa dalam keterangannya, Rabu (17/4/2024).

Lalu, dilakukan pengecekan di sekitar lokasi tersebut. Petugas pun mendapati 9 orang diduga penambang emas liar yang sempat bersembunyi di sela-sela kayu.