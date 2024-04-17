Kasus DBD di Kabupaten Bogor Capai 1.532 Orang dalam Lima Bulan, 15 Orang Meninggal Dunia

BOGOR - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor mencatat 1.531 orang terjangkit kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) selama periode Desember 2023-April 2024. Dari jumlah tersebut, 15 orang dinyatakan meninggal dunia karena DBD.

"Kasus meninggal sebanyak 15 orang," kata Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) pada Dinkes Kabupaten Bogor Adang Mulyana kepada wartawan, Rabu (17/4/2024).

Adang merinci, kasus meninggal dunia itu tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Yakni, di Kecamatan Caringin 1 kasus, Cijeruk 1 kasus, Parung 1 kasus, Rancabungur 1 kasus, Gunung Sindur 1 kasus, Cibinong 1 kasus, Sukaraja 2 kasus, Jonggol 1 kasus, Gunung Putri 2 kasus, Ciomas 1 kasus, Cileungsi 1 kasus dan Kecamatan Cigombong 1 kasus.

"Semua kasus meninggal sudah menjalani perawat di rumah sakit," jelasnya.

Di samping itu, sebaran kasus tertinggi yakni berada di wilayah Kecamatan Cileungsi sebanyak 135 kasus, Kecamatan Jonggol 133 kasus, Kecamatan Gunung Putri 81 kasus dan Kecamatan Cibinong 79 kasus.