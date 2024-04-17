Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus DBD di Kabupaten Bogor Capai 1.532 Orang dalam Lima Bulan, 15 Orang Meninggal Dunia

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |15:28 WIB
Kasus DBD di Kabupaten Bogor Capai 1.532 Orang dalam Lima Bulan, 15 Orang Meninggal Dunia
A
A
A

BOGOR - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor mencatat 1.531 orang terjangkit kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) selama periode Desember 2023-April 2024. Dari jumlah tersebut, 15 orang dinyatakan meninggal dunia karena DBD.

"Kasus meninggal sebanyak 15 orang," kata Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) pada Dinkes Kabupaten Bogor Adang Mulyana kepada wartawan, Rabu (17/4/2024).

Adang merinci, kasus meninggal dunia itu tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Yakni, di Kecamatan Caringin 1 kasus, Cijeruk 1 kasus, Parung 1 kasus, Rancabungur 1 kasus, Gunung Sindur 1 kasus, Cibinong 1 kasus, Sukaraja 2 kasus, Jonggol 1 kasus, Gunung Putri 2 kasus, Ciomas 1 kasus, Cileungsi 1 kasus dan Kecamatan Cigombong 1 kasus.

"Semua kasus meninggal sudah menjalani perawat di rumah sakit," jelasnya.

Di samping itu, sebaran kasus tertinggi yakni berada di wilayah Kecamatan Cileungsi sebanyak 135 kasus, Kecamatan Jonggol 133 kasus, Kecamatan Gunung Putri 81 kasus dan Kecamatan Cibinong 79 kasus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
bogor DBD Kasus DBD
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179110//viral-pyS0_large.jpg
Hujan dan Angin Kencang Landa Kabupaten Bogor, Puluhan Rumah Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3170957//mayat-2SYd_large.jpg
Warga Hilang di Curug Ciparay Ditemukan Tewas Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/338/3170488//kecelakaan-agjv_large.jpg
Dua Kecelakaan Terjadi di Bogor Pagi Ini, Satu Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/338/3168296//bangunan_ambruk-CVRc_large.jpg
Breaking News! Bangunan Ambruk saat Peringatan Maulid Nabi di Ciomas Bogor, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163765//perindo-pv1k_large.jpg
HUT ke-80 RI, Perindo Kota Bogor: Perkuat Struktur Bersama-sama Membangun Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/338/3162578//polri-ue5O_large.jpg
Cegah Lonjakan Harga, Polres Bogor Gelar Operasi di Sejumlah Wilayah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement