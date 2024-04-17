Back to Reality, Kawasan Jakarta Selatan Kembali Macet Usai Libur Lebaran

JAKARTA - Libur lebaran 2024 telah selesai. Saat ini masyarakat sudah kembali ke kota perantauan, khususnya di kawasan Jabodetabek. Terpantau, pada hari Rabu (17/4/2024) ini arus lalu lintas di kawasan Jakarta Selatan pun sudah mulai kembali padat hingga macet.

Berdasarkan pantauan pada sekira pukul 12.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB, di kawasan Jalan Raya Pasar Minggu dari arah Jagakarsa menuju Pancoran tampak padat hingga macet.

Sedangkan dari arah sebaliknya, arus lalu mintas terpantau ramai hingga padat di sepanjang Jalan Raya Pasar Minggu.

Kepadatan hingga kemacetan juga terjadi di Jalan Buncit Raya hingga Jalan Mampang Prapatan Raya dari arah Jalan TB Simatupang mengarah ke Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Sebaliknya, dari arah Kuningan mengarah TB Simatupang atau Ragunan terpantau ramai hingga padat.

Begitu juga di kawasan Jalan Pangeran Antasari dan Jalan RS Fatmawati Raya terpantau ramai hingga padat arus lalu lintasnya dari arah Jalan TB Simatupang menuju arah Senayan. Sebaliknya, arus lalu lintas dari arah Senayan mengarah Jalan TB Simatupang terpantau ramai lancar.