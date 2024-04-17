Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sebelum Gantung Diri, Selebgram Meli Joker Sempat Marah-Marah Gegara Gagal Buat Konten

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |16:30 WIB
Sebelum Gantung Diri, Selebgram Meli Joker Sempat Marah-Marah Gegara Gagal Buat Konten
Ilustrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Polisi menjelaskan bahwa selebgram berinisial FM alias Meli Joker tewas gantung diri di Kebayoran Lama, Jaksel. Dia mengakhiri hidupnya di kamar mandi rumahnya dengan live di medsos.

Sebelum tewas, Meli sempat cekcok dengan kekasih dan marah-marah lantaran gagal membuat konten video.

Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Lama AKP Suwarno mengatakan bahwa sebelum tewas, Meli Joker sempet cekcok dengan kekasihnya berinisial G. Cekcok itu terjadi lantaran Meli gagal membuat konten.

"Jadi gini, sebenarnya si cewek ini datang ke rumah pacarnya, habis itu disuruh pulang karena marah-marah terus. Kan mau buat konten, tapi tak jadi lalu dia (Meli) marah-marah, pacaranya sering bantu-bantu menyiapkan untuk konten, kan dia (Meli) orang seniman buat konten seperti itu," ujarnya pada wartawan, Rabu (17/4/2024).

Menurutnya, Meli kerap membuat konten bersama kekasihnya lantaran Meli merupakan seniman lukis. Adapun kekasihnya yang biasa membantu Meli dalam membuat konten tersebut.

"Konten itu tidak jadi karena ada bahan yang kurang, terus marah-marah (si korban)," tuturnya.

