Jidat Wanita Cantik Ini Pecah Dilempar Suami Pakai Remote saat Lebaran Gegara Pinjol

JAKARTA-Seorang wanita cantik bernama Titani Eifely (25) diperiksa polisi lantaran menjadi korban KDRT oleh suaminya sendiri, KL. KDRT itu dilakukan suaminya lantaran Titani enggan jika datanya digunakan sang suami untuk meminjam uang ke aplikasi pinjol.

"Iyah hari ini pemeriksaan korban atas laporannya tentang dugaan kekerasan," ujar Wakasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yossi pada wartawan, Rabu (17/4/2024).

Sementara itu, korban Titani Eifely mengatakan, dugaan KDRT itu dialaminya di rumahnya kawasan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, pada Rabu, 10 April 2024 saat Lebaran 2024 kemarin.

Peristiwa itu berawal saat data dirinya hendak dipinjam suaminya, yang mana suaminya ingin meminjam uang di aplikasi pinjol.

Dia menerangkan, suaminya itu tak memiliki uang saat akan bersilaturahmi ke rumah orangtuanya sehingga suaminya berniat meminjam ke aplikasi pinjol. Namun, dia tak mengizinkan data dirinya dipakai sang suami untuk mendaftar ke aplikasi pinjol.