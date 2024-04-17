Pengemudi Fortuner Arogan di Tol Japek Buang Pelat Dinas TNI di Lembang Bandung

JAKARTA - Pengemudi mobil Fortuner arogan berinisal PWGA disebut membuang pelat dinas TNI dengan nomor registrasi 84337-00 yang sebelumnnya digunakan. Dia membuang pelat itu di daerah Lembang Banung setelah mengetahui peristiwa cekcok dengan pengendara lain viral.

"Pelat TNI-nya sudah dibuang di daerah Lembang, dan sekarang masih dicari anggota di sekitar lokasi di lembang. Anggota lagi mengarah ke sana," kata Kanit 2 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Anggi Fauzi Hasibuan, Rabu (17/4/2024).

Lebih lanjut, Anggi Fauzi mengatakan, dia membuang pelat TNI tersebut setelah ditelpon karena video sebelumnya saat kejadian cekcok viral.

"Setelah itu, itu kan dia di KM 55 atau 57 kemudian dia tidak menyadari kalau kejadian itu viral. Ada yang menelpon dia, dari situ awalnya kan dia mau liburan karena musim libur panjang," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, bahwa dia menggunakan pelat tersebut untuk menghindari aturan ganjil-genap. Dia ingin melakukan liburan karena berada pada posisi libur panjang.

"Awalnya mau liburan, karena libur panjang," jelasnya.