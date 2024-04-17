Nekat, 4 Ban Mobil yang Sedang Parkir di Bogor Ludes Disikat Maling

BOGOR - Aksi pencurian ban mobil terjadi di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Mobil yang terpakir di pinggir jalan menjadi sasaran pelaku.

Dalam video yang beredar di media sosial, tampak perekam video memperlihatkan sebuah mobil berwarna putih. Keempat buah ban mobil tersebut sudah dalam kondisi raib digondol pencuri.

Aksi tersebut tergolong nekat karena mobil terpakir di jalan raya. Para pelaku pun mengganjal mobil dengan batu di keempat sisi dalam menjalankan aksinya.

BACA JUGA: Pengemudi Fortuner Arogan di Tol Japek Buang Pelat Dinas TNI di Lembang Bandung

Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Bogor Selatan Ipda Chatoer membenarkan adanya pencurian ban mobil tersebut. Polisi telah mendatangi lokasi kejadian, tetapi korban belum membuat laporan resmi.

"Saya dan Bhabin Kelurahan Genteng sudah ke TKP. Kebetulan korban belum melapor ke Polsek dan sudah titip pesan ke Bhabin serta aparat setempat untuk menyarankan korban melapor ke Polsek. Kebetulan korban brangkat bekerja dulu," kata Chatoer dikonfirmasi wartawan, Rabu (17/4/2024).