Enam Pohon Tumbang di Jakpus hingga Jaksel Usai Diguyur Hujan Lebat

JAKARTA - Enam pohon tumbang di sejumlah wilayah mulai dari Jakarta Pusat hingga Jakarta Selatan imbas hujan intensitas lebat disertai angin kencang pada Rabu (17/4/2024) sore.

BPBD DKI Jakarta melaporkan terdapat sebuah rumah tinggal terdampak.

"Total enam pohon tumbang penyebab hujan disertai angin kencang," kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, Yohan dalam keterangannya.

"Sarana terdampak rumah tinggal," tambahnya.

Yohan merinci lokasi pohon tumbang di wilayah Jakarta Pusat diantaranya Jalan Karet Pasar Baru, Tanah Abang RT 1/5 dan RT 6/4; Jalan Tomang Raya, Cideng, Gambir. Kemudian wilayah Jakarta Barat Jalan Palmerah Utara dan Jakarta Selatan di Jalan Cipedak, Jagakarsa; Jalan Srengseng Sawah Raya.

"Pohon tumbang sedang ditangani oleh TRC BPBD, Damkar, PPSU, Satpol PP, Distamhut. PLN," pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )