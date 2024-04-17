Ada Mobil Tabrak Pembatas Jalur Busway di Slipi Jakbar, Arus Lalin Macet Parah

JAKARTA - Satu unit mobil terjadi insiden kecelakaan tunggal di Jalan Letjen S Parman, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (17/4/2024) malam ini. Mobil Suzuki XL7 berwarna putih itu terlihat menabrak pembatas jalur Busway.

Peristiwa ini terjadi sekira pukul 19.32 WIB. Mobil tersebut terlihat sudah mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan.

Bahkan, pembatas jalan yang berada di sisi jalur Busway pun sempat menutupi perlintasan Transjakarta tersebut.

Atas peristiwa tersebut, kemacetan arus lalulintas terjadi cukup panjang. Suara klakson kendaraan pun saling bersahut.

Salah satu warga di sekitar lokasi yang turut menjadi saksi mata peristiwa itu mengaku melihat mobil tersebut seperti 'oleng' sebelum akhirnya menabrak.