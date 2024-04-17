Korban KDRT Ungkap Alasan Enggan Pinjamkan Datanya ke Suami untuk Pinjol

JAKARTA - Kuasa hukum, Titani Eifely (25) yang menjadi korban KDRT suaminya di Tebet, Donni Syafriwen mengatakan bahwa alasan kliennya enggan memberikan data agar dipinjam suaminya, KL untuk daftar ke aplikasi pinjol lantaran patut diduga, suaminya menggunakan uang hasil pinjamannya itu untuk judi online.

Menurutnya, KDRT yang dialami kliennya berawal dari cekcok Titani dengan suaminya lantaran Titani enggan suaminya memakai data atau KTP milik kliennya itu untuk meminjam uang ke aplikasi pinjol. Pasalnya, suaminya itu kerap melakukan pinjaman online, yang mana pernah dipergoki uangnya malah dipakai untuk judi online.

"Terlapor ini sering melakukan pinjaman online, patut diduga juga pernah didapati juga oleh klien kami ini, si terlapor ini pernah menggunakan judi online. Jadi ada kemungkinan, pinjaman online ini diigunakan untuk judi online, ada sekitar 3/4 pinjaman online yang sudah dilakukan atau dipinjamkan," ujarnya pada wartawan, Rabu (17/4/2024).

Dia menerangkan bahwa usai mengalami KDRT, kliennya tak lagi bertemu suaminya itu dan pihaknya tak tahu di mana suaminya berada saat ini. Akibat peristiwa KDRT yang membuat kepalanya mendapatkan 3 jahitan itu, kliennya kerap merasa was-was dan cemas.

"Kondisi klien kami tentunya merasa waswas, cemas seakan-akan saudara Titani ini diikuti oleh terlapor ini di jalan. Jadi cemas, ketakutan dan suka pusing," katanya.

(Fakhrizal Fakhri )