HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lenteng Agung Arah Depok Macet Malam Ini, Mengular hingga Stasiun Universitas Pancasila

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |20:40 WIB
Lenteng Agung Arah Depok Macet Malam Ini, Mengular hingga Stasiun Universitas Pancasila
A
A
A

JAKARTA - Aktivitas masyarakat bekerja kembali normal setelah cuti lebaran 1445 Hijriah/2024 selesai. Hal itu terlihat kembali terjadi kemacetan di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan mengarah ke Jalan Akses UI, Kelapa Dua, Cimanggis, Kota Depok pada Rabu (17/4/2024) malam.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi kemacetan terjadi sejak dekat Stasiun Universitas Pancasila terus hingga arah Kelapa Dua Depok. Kemacetan diperparah akibat pertemuan jalur dari arah Jakarta dan adanya perlintasan sebidang setelah Stasiun Universitas Pancasila untuk berputar.

Adapun kendaraan roda dua dan empat mendominasi kemacetan yang terjadi. Tak jarang layanan transportasi publik seperti angkutan umum atau Angkot hingga Bus Transjakarta juga terjebak kemacetan seiring dengan jam pulang kerja.

Sementara, kemacetan juga terjadi di Jalan Raya Margonda arah Depok hanya saja tidak mengekor hingga perbatasan dengan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Adapun titik kemacetan terjadi adanya aktivitas penyebrangan orang dari Stasiun Pondok Cina dan Pusat Perbelanjaan Margo City.

Lebih lanjut, arus lalu lintas dari arah Depok melalui Jalan Raya Margonda menuju arah Lenteng Agung Jakarta terpantau ramai lancar tidak terjadi kepadatan yang berarti.

(Khafid Mardiyansyah)

      
