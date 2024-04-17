Pohon Tumbang di 9 Lokasi Depok, Ada yang Timpa Mobil Parkir

DEPOK - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Kota Depok, Abdul Rahman menyebut sejumlah pohon tumbang di sembilan lokasi imbas hujan deras disertai angin kencang melanda Kota Depok, Jawa Barat pada Rabu (17/4/2024) sore.

"Laporan anak-anak yang jelas ke saya ada 9 lokasi, Saya monitor anak-anak doain saja sehat semua memang dari hujan tadi lumayan ini sementara itu dulu," kata Abra sapaan karibnya saat dihubungi.

"Iya (9 lokasi) barusan saya dari laporan beberapa warga termasuk di Kostrad ya begitu mungkin kita lihat dulu," tambahnya.

Abra menyebut, ada sebuah mobil Honda Jazz yang terparkir di halaman Kelurahan Kukusan, Beji tertimpa. Ia memastikan bahwa tidak ada korban jiwa akibat peristiwa pohon tumbang di sejumlah lokasi itu.

"Saya cek juga ya, yang tertimpa itu yang saya tahu di Kelurahan Kukusan itu mobil parkir tidak ada korban. Masih simpang siur karena mobil diparkir disitu kita belum tahu dari pemiliknya. Korban jiwa nggak iya, tadi terakhir di Tanah Baru (tumbang) tim satgas lagi bergerak," ungkapnya.

(Fakhrizal Fakhri )