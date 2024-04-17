Plafon dan Atap Ruang ICU RS Bunda Margonda Depok Ambrol

DEPOK - Plafon atap lantai 4 ruang ICU Rumah Sakit (RS) Bunda di Jalan Raya Margonda, Pondok Cina, Beji, Kota Depok ambrol imbas hujan disertai angin kencang, Rabu (17/4/2024) sore.

Hal itu dibenarkan Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi.

Bahkan, Kapolres Kombes Pol Arya Perdana melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP).

"Iya betul, Kapolres lagi cek TKP. Kerusakan plafon di lantai 4 ruang ICU RS Bunda Margonda Depok diduga karena hujan dan angin kencang," ujarnya saaat dikonfirmasi.

Made menyebut tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Seluruh pasien yang tengah dirawat telah dievakuasi sebelum kejadian plafon atap ambrol.

"Korban nihil. Jam 4 atap mulai bergetar semua dipindahin ke ruangan lain, pas kejadian semua pasien tidak ada di ruangan," jelasnya.