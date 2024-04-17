Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Plafon dan Atap Ruang ICU RS Bunda Margonda Depok Ambrol

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |21:46 WIB
Plafon dan Atap Ruang ICU RS Bunda Margonda Depok Ambrol
Plafon RS Bunda Depok ambrol (Foto : Istimewa)
A
A
A

DEPOK - Plafon atap lantai 4 ruang ICU Rumah Sakit (RS) Bunda di Jalan Raya Margonda, Pondok Cina, Beji, Kota Depok ambrol imbas hujan disertai angin kencang, Rabu (17/4/2024) sore.

Hal itu dibenarkan Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi.

Bahkan, Kapolres Kombes Pol Arya Perdana melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP).

"Iya betul, Kapolres lagi cek TKP. Kerusakan plafon di lantai 4 ruang ICU RS Bunda Margonda Depok diduga karena hujan dan angin kencang," ujarnya saaat dikonfirmasi.

Made menyebut tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Seluruh pasien yang tengah dirawat telah dievakuasi sebelum kejadian plafon atap ambrol.

"Korban nihil. Jam 4 atap mulai bergetar semua dipindahin ke ruangan lain, pas kejadian semua pasien tidak ada di ruangan," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Atap Ambrol Hujan Deras hujan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178383/hujan-NOAb_large.jpg
Waspada! Jabodetabek Berpotensi Diguyur Hujan pada 22-23 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178136/cuaca_ekstrem-haDS_large.jpg
Waspada! Hujan Lebat Intai Sejumlah Wilayah pada 21-27 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169838/hujan-3rpy_large.jpg
Catat! Musim Hujan di Indonesia Akan Maju, Berlangsung hingga April 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169579/hujan-tj3W_large.jpg
Waspada! Musim Hujan Datang Lebih Awal, Puncaknya November–Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/338/3168877/hujan-NpuX_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/340/3118762/amblas-O7L1_large.jpg
Jalan Lintas Sumatera Amblas Usai Diguyur Hujan Deras, Akses Terputus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement