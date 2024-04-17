Sampah di Tangsel Melonjak, Petugas Angkut Ratusan Ton Selama Libur Lebaran

JAKARTA - Selama periode libur lebaran, volume sampah di Tangerang Selatan mengalami kenaikan hingga 10 persen. Sampah tersebut berasal dari sampah rumah tangga.

"Sampah-sampah rumah tangga terjadi peningkatan selama libur lebaran," ucapnya dari keterangan yang didapat," ujar Kepala Bidang Persampahan DLH Tangsel, Tubagus Apriliandhi dalam keterangannya, Rabu (17/4/2024).

BACA JUGA: Plafon dan Atap Ruang ICU RS Bunda Margonda Depok Ambrol

Berdasarkan catatan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), peningkatan sampah selama libur lebaran mencapai 40-50 ton. Adapun jumlah pengangkutan sampah pada hari biasa 400-500 ton per harinya.

Tubagus Apriliandhi menambahkan, sampah tersebut dibawa ke TPA Cipeucang. Selain itu, diolah melalui Intermediate Treatment Facility (ITF) di wilayah Pondok Aren.

Diakuinya, ada beberapa penumpukan sampah yang disebabkan pihak swasta lantaran belum melakukan pengangkutan. Ini berdampak juga pada masyarakat membuang sampahnya di area pelayanan publik.

"Penumpukan sampah sudah pasti karena banyaknya produksi sampah rumah tangga pasca lebaran. Ditambah pengangkutan dari pihak swasta yang belum melakukan pengangkutan di tempat-tempatnya, sehingga masyarakat yang tidak diambil sampah oleh swasta membuangnya di area pelayanan publik," ujarnya.

Kepada masyarakat diimbau agar menjaga kebersihan lingkungan dari sampah. Sebab, dalam menjaga kebersihan juga diperlukan peran serta masyarakat. Untuk sampah juga sebaiknya dipilah dari rumah sehingga tidak terjadi penumpukan di area layanan publik yang merusak lingkungan.

(Arief Setyadi )