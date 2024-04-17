Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sampah di Tangsel Melonjak, Petugas Angkut Ratusan Ton Selama Libur Lebaran

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |21:51 WIB
Sampah di Tangsel Melonjak, Petugas Angkut Ratusan Ton Selama Libur Lebaran
Proses pengangkutan sampah di Tangerang Selatan (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Selama periode libur lebaran, volume sampah di Tangerang Selatan mengalami kenaikan hingga 10 persen. Sampah tersebut berasal dari sampah rumah tangga.

"Sampah-sampah rumah tangga terjadi peningkatan selama libur lebaran," ucapnya dari keterangan yang didapat," ujar Kepala Bidang Persampahan DLH Tangsel, Tubagus Apriliandhi dalam keterangannya, Rabu (17/4/2024).

Berdasarkan catatan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), peningkatan sampah selama libur lebaran mencapai 40-50 ton. Adapun jumlah pengangkutan sampah pada hari biasa 400-500 ton per harinya.

Tubagus Apriliandhi menambahkan, sampah tersebut dibawa ke TPA Cipeucang. Selain itu, diolah melalui Intermediate Treatment Facility (ITF) di wilayah Pondok Aren.

Diakuinya, ada beberapa penumpukan sampah yang disebabkan pihak swasta lantaran belum melakukan pengangkutan. Ini berdampak juga pada masyarakat membuang sampahnya di area pelayanan publik.

"Penumpukan sampah sudah pasti karena banyaknya produksi sampah rumah tangga pasca lebaran. Ditambah pengangkutan dari pihak swasta yang belum melakukan pengangkutan di tempat-tempatnya, sehingga masyarakat yang tidak diambil sampah oleh swasta membuangnya di area pelayanan publik," ujarnya.

Kepada masyarakat diimbau agar menjaga kebersihan lingkungan dari sampah. Sebab, dalam menjaga kebersihan juga diperlukan peran serta masyarakat. Untuk sampah juga sebaiknya dipilah dari rumah sehingga tidak terjadi penumpukan di area layanan publik yang merusak lingkungan.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/338/3034859/tppas-lulut-nambo-beroperasi-akhir-juli-2024-depok-dapat-jatah-5-ton-vObcaoRzn6.jpg
TPPAS Lulut Nambo Beroperasi Akhir Juli 2024, Depok Dapat Jatah 5 Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/340/3031680/tumpukan-sampah-bertebaran-di-kota-bengkulu-aroma-bau-busuk-sangat-mengganggu-warga-5OPttGaZPP.jpg
Tumpukan Sampah Bertebaran di Kota Bengkulu, Aroma Bau Busuk Sangat Mengganggu Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/18/3025446/mengejutkan-rekaman-drone-tunjukkan-tps-terbesar-di-dunia-ukurannya-2-kali-wilayah-texas-1BChvpMCry.jpg
Mengejutkan! Rekaman Drone Tunjukkan TPS Terbesar di Dunia, Ukurannya 2 Kali Wilayah Texas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/338/3007726/pengelolaan-sampah-di-rorotan-anggarannya-rp1-28-triliun-mulai-beroperasi-akhir-2024-oKLbwdrzyS.jpg
Pengelolaan Sampah di Rorotan Anggarannya Rp1,28 Triliun, Mulai Beroperasi Akhir 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/338/2999571/polisi-tindak-tempat-pembuangan-sampah-ilegal-di-bogor-20-ton-sampah-ditemukan-DOsCd685gK.jpg
Polisi Tindak Tempat Pembuangan Sampah Ilegal di Bogor, 20 Ton Sampah Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/244/2986865/tpa-temesi-ditutup-sementara-anteran-truk-pengangkut-sampah-mengular-f7MZcMml5U.jpg
TPA Temesi Ditutup Sementara, Anteran Truk Pengangkut Sampah Mengular
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement