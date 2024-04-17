Debit Setu Cikaret Cibinong Meluap, Belasan Rumah Terendam Banjir

BOGOR - Belasan rumah warga di Kampung Keramat, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor terendam banjir. Hal itu disebabkan hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut.

"Dikarenakan hujan yang cukup deras sehingga debit di air Setu Cikaret meluap dan berdampak pada pemukiman warga," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam dalan keterangannya, Rabu (17/4/2024).

Kata dia, peristiwa itu terjadi sekira pukul 16.50 WIB sore tadi.. Air yang menggenang rumah warga dengan ketinggian kurang lebih 80-100 sentimeter.

"Diperkirakan hasil perakiraan kaji cepat ada 11 unit rumah terdampak genangan banjir (10 KK/44 jiwa)," jelasnya.

Saat ini, genangan banjir yang menggenang sudah mulai surut. Tim BPBD pun menggunakan alat penyedot serta penyemprotan rumah terdampak.

"Penyemprotan pada bagian rumah yang kotor karena bekas material banjir," tutupnya.

(Angkasa Yudhistira)