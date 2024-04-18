Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Fakta Sidang Kasus Korupsi SYL, Firli Minta Uang Rp50 Miliar hingga Stafsus Menteri Urusi HUT Nasdem

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |04:18 WIB
3 Fakta Sidang Kasus Korupsi SYL, Firli Minta Uang Rp50 Miliar hingga Stafsus Menteri Urusi HUT Nasdem
Sidang kasus korupsi SYL (foto: dok mpi)
A
A
A

EKS AJUDAN Menteri Pertanian (Mentan) SYL, menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2024).

Dalam kesaksian tersebut, stafsus pernah mendengar jika mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri meminta uang Rp50 miliar kepada SYL. Berikut sejumlah faktanya:

1. Firli Bahuri Minta Uang Rp50 Miliar ke SYL

Awalnya, Anggota Majelis Hakim, Ida Ayu Mustikawati membacakan BAP Stafsus SYL, Panji Hartanto nomor 34. Di sana disebutkan, saksi mengetahui adanya permintaan uang Rp50 miliar dari Firli.

"Saudara mengetahui terkait dengan permintaan uang dari Firli Bahuri bahwa di sini yang saat itu SYL menyatakan terdapat permintaan Rp50 miliar dari Firli Bahuri. Itu saudara ketahui dari percakapan atau dari apa nih?” tanya Ida Ayu.

"Dari percakapan bapak (SYL), waktu itu di ruang kerja," jawab Panji.

Panji menyebutkan, percakapan itu antara SYL dengan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta dan staf khusus SYL, Imam Mujahidin.

"Karena pada saat itu Syahrul Yasin Limpo mengatakan terdapat permintaan uang Rp50 miliar dari Firli Bahuri, tapi setelah mendengar perkataan tersebut, karena saya merasa itu adalah percakapan rahasia, sehingga saya keluar dari ruangan," papar Hakim Ida membaca BAP Panji.

"Baik yang Mulia," respons Panji mendengar BAP-nya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/337/3138965//syl_saat_ditangkap_kpk-pvaK_large.JPG
KPK Eksekusi SYL, Dijebloskan ke Lapas Sukamiskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/337/3123874//eks_ketua_kpk_firli_bahuri_bertemu_dengan_syl-IGsg_large.jpg
Firli Bahuri Cabut Lagi Gugatan Praperadilan Tersangka Suap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/337/3113479//mantan_ketua_kpk_firli_bahuri_tersangka_suap_dan_pemerasan-v0Iu_large.jpg
Firli Bahuri Bakal Disidang Kasus Suap dan Pemerasan, Polri: Alat Bukti Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/337/3113457//mantan_ketua_kpk_firli_bahuri_bertemu_dengan_syl-gjiR_large.jpg
Kortas Tipikor Polri Berpeluang Tarik Kasus Firli Bahuri dari Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/337/3101438//firli_bahuri-tDLu_large.jpg
SPDP Kasus Firli Bahuri Tak Kunjung Rampung, Pengamat: Jaksa Akan Kesulitan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/337/3096621//ketua_komisi_pemberantasan_korupsi_nawawi_pomolango-UEM8_large.jpg
Kasus Firli Bahuri, Nawawi Minta Deputi Korsup Koordinasi dengan Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement