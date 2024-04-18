Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ratusan Istri Prabu Siliwangi: Dari yang Cantik hingga Berwujud Makhluk Gaib

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |05:27 WIB
Ratusan Istri Prabu Siliwangi: Dari yang Cantik hingga Berwujud Makhluk Gaib
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Prabu Siliwangi sang penguasa Kerajaan Pajajaran konon memiliki ratusan istri dan banyak keturunan. Beberapa sumber sejarah menyebut Prabu Siliwangi memiliki 151 istri.

Dari sejumlah istri Prabu Siliwangi konon ada yang memiliki paras wajah cantik, tetapi konon ada yang berasal dari makhluk halus. Istri itu konon bernama Rara Siluman dengan tujuh anak yang dimiliki dari bangsa makhluk halus ini, sebagaimana dikisahkan pada buku "Waosan Babad Galuh dari Prabu Ciungwanara Hingga Prabu Siliwangi Naskah Kraton Kasepuhan Cirebon", terjemahan Amman N. Wahju.

Selain itu Prabu Siliwangi juga masih banyak istri lagi mulai dari Puteri Sindangkasih. Puteri Sindangkasih konon ydahulu memeliharanya sejak masih belia yaitu puteri Rara Sigir dari Sindangkasih telah menjadi jodohnya sang raja, dikenal sebagai Nyai Embok Agung yang mempunyai anak laki-laki bernama Raden Sangka ki, anak dalem yang ada di Bumi Pajajaran.

Panawangi juga dikisahkan menjadi istri Prabu Siliwangi. Dari perkawinan keduanya, Prabu Siliwangi mempunyai anak laki-laki yang diberi nama Mundhing Dalem. Mundhing Dalem kemudian kawin dengan putri dari Tejasuka yang bernama Putri Pamratsari.

Istri berikutnya dari Prabu Siliwangi yakni Maraja Cinta, dari perkawinannya memiliki anak bernama Sanghyang Medhang Rasa dan Medhang Kamamangga. Sementara dikisahkan Maraja Larang yang merupakan titisan Kidang Pananjung yang dari Ratulawang, juga pernah, dipersunting oleh Prabu Siliwangi.

Dari Maraja Larang, mempunyai anak bernama Ratu Widayaka Sakti. Ratu Widayaka kemudian mempunyai anak bernama Prabu Resik di Rajapolah purinya. Saselawangi diketahui juga menjadi istri dari Prabu Siliwangi berikutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/337/3037063/misteri-tak-bisa-bersatunya-desa-golan-dan-mirah-ponorogo-begini-asal-usulnya-RViZm9MS1W.jpg
Misteri Tak Bisa Bersatunya Desa Golan dan Mirah Ponorogo, Begini Asal-usulnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/337/3034829/hobi-unik-raja-muda-majapahit-hayam-wuruk-dtT9rEi0LZ.jpeg
Hobi Unik Raja Muda Majapahit Hayam Wuruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/337/3032217/warisan-prabu-siliwangi-selamatkan-pertahanan-pajajaran-saat-dipimpin-cucunya-0PVqUj1bQY.jpg
Warisan Prabu Siliwangi Selamatkan Pertahanan Pajajaran saat Dipimpin Cucunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/337/3030721/8-fakta-menarik-wali-songo-tokoh-ulama-sufi-penyebar-islam-di-tanah-jawa-eu74pAYCsj.jpg
8 Fakta Menarik Wali Songo, Tokoh Ulama Sufi Penyebar Islam di Tanah Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/337/3025863/kesaktian-sunan-bonang-ubah-buah-aren-jadi-emas-hingga-lokajaya-masuk-islam-nEB9FMHiT3.jpg
Kesaktian Sunan Bonang Ubah Buah Aren Jadi Emas hingga Lokajaya Masuk Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/337/3024236/kisah-prabu-siliwangi-konon-punya-151-istri-cantik-hingga-mahkluk-gaib-yUOLHsXHb5.jpg
Kisah Prabu Siliwangi, Konon Punya 151 Istri Cantik hingga Mahkluk Gaib
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement