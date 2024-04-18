Ratusan Istri Prabu Siliwangi: Dari yang Cantik hingga Berwujud Makhluk Gaib

JAKARTA - Prabu Siliwangi sang penguasa Kerajaan Pajajaran konon memiliki ratusan istri dan banyak keturunan. Beberapa sumber sejarah menyebut Prabu Siliwangi memiliki 151 istri.

Dari sejumlah istri Prabu Siliwangi konon ada yang memiliki paras wajah cantik, tetapi konon ada yang berasal dari makhluk halus. Istri itu konon bernama Rara Siluman dengan tujuh anak yang dimiliki dari bangsa makhluk halus ini, sebagaimana dikisahkan pada buku "Waosan Babad Galuh dari Prabu Ciungwanara Hingga Prabu Siliwangi Naskah Kraton Kasepuhan Cirebon", terjemahan Amman N. Wahju.

Selain itu Prabu Siliwangi juga masih banyak istri lagi mulai dari Puteri Sindangkasih. Puteri Sindangkasih konon ydahulu memeliharanya sejak masih belia yaitu puteri Rara Sigir dari Sindangkasih telah menjadi jodohnya sang raja, dikenal sebagai Nyai Embok Agung yang mempunyai anak laki-laki bernama Raden Sangka ki, anak dalem yang ada di Bumi Pajajaran.

Panawangi juga dikisahkan menjadi istri Prabu Siliwangi. Dari perkawinan keduanya, Prabu Siliwangi mempunyai anak laki-laki yang diberi nama Mundhing Dalem. Mundhing Dalem kemudian kawin dengan putri dari Tejasuka yang bernama Putri Pamratsari.

Istri berikutnya dari Prabu Siliwangi yakni Maraja Cinta, dari perkawinannya memiliki anak bernama Sanghyang Medhang Rasa dan Medhang Kamamangga. Sementara dikisahkan Maraja Larang yang merupakan titisan Kidang Pananjung yang dari Ratulawang, juga pernah, dipersunting oleh Prabu Siliwangi.

Dari Maraja Larang, mempunyai anak bernama Ratu Widayaka Sakti. Ratu Widayaka kemudian mempunyai anak bernama Prabu Resik di Rajapolah purinya. Saselawangi diketahui juga menjadi istri dari Prabu Siliwangi berikutnya.