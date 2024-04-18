Bareskrim Tangkap Dua Pegawai Maskapai Swasta Terlibat Jaringan Narkoba

JAKARTA - Bareskrim Polri hari ini akan menyampaikan konfrensi pers pengungkapan sejumlah pegawai maskapai swasta yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mengatakan, terdapat dua orang pegawai maskapai swasta yang telah ditangkap. Kini keduanya tengah menjalani pemeriksaan intensif untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Iya benar ada 2 pegawai maskapai swasta yang kita tangkap," kata Mukti, Kamis (18/4/2024).

Mukti menjelaskan pegawai maskapai itu bertugas menyelundupkan narkoba untuk melewati pengecekan hingga berhasil dibawa ke kabin pesawat.