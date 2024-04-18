Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Inilah Daftar Kontroversi Pendeta Gilbert Lumoindong, Terbaru Singgung Soal Ceramah Zakat

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |09:44 WIB
Inilah Daftar Kontroversi Pendeta Gilbert Lumoindong, Terbaru Singgung Soal Ceramah Zakat
Ilustrasi daftar kontroversi Pendeta Gilbert (Foto: Media Sosial)
JAKARTA - Inilah daftar kontroversi pendeta Gilbert Lumoindong, terbaru singgung soal ceramah zakat. Pasalnya, pendeta Gilbert Lumoindong sering dilaporkan terkait dugaan penistaan agama yang dilakukannya.

Inilah daftar kontroversi pendeta Gilbert Lumoindong, terbaru singgung soal ceramah zakat:

1. Ceramah tentang Zakat

Pendeta Gilbert Lumoindong viral di media sosial akibat ceramahnya yang dianggap menyinggung soal sholat dan zakat dalam Islam. Pernyataan tersebut membuat gaduh media sosial.

Dalam ceramahnya itu, Gilbert membandingkan zakat umat Islam yang 2,5 persen, sementara Kristen 10 persen.

"Saya Islam diajari bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang, lu 2,5 (persen) gua 10 persen, bukan berarti gua jorok, disucikan oleh darah Yesus," kata Gilbert.

Gilbert menjelaskan zakat 10 persen itu membuat umatnya tidak perlu repot bergerak dalam ibadah. Sementara umat Islam harus salat karena hanya zakat 2,5 persen.

2. Kasus Ferdi Sambo

Kontroversi yang dilakukan yakni mengenai kasus Ferdi Sambo. Dalam video yang diunggah Gilbert menyampaikan pendapatnya terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh Ferdy Sambo terkait isu perselingkuhan yang berhembus dalam kasus tersebut.Gilbert mengungkapkan soal 'harga diri keluarga' yang kemudian membuat Ferdy Sambo gelap mata. Gilbert lalu menjelaskan peristiwa di Magelang seperti yang pernah disampaikan versi Putri Candrawathi dan Ferdy Sambo.

Dia juga menyebutkan bahwa maksud Ferdy Sambo menyuruh Bharada E menembak bukan untuk membunuh, tetapi hanya memberikan 'pelajaran'.

Tentunya video ini membuat keluarga Joshua menjadi marah serta membuat warganet memberikan komentar tajam padanya.

