Kisah Heroik Kopassus Sukses Selamatkan Pasukan Elite Spanyol dari Kepungan Milisi Hizbullah

JAKARTA – Kisah heroik Kopassus sukses selamatkan pasukan elite Spanyol dari kepungan milisi Hizbullah, akan dibahas dalam artikel kali ini. Pasukan Khusus Baret Merah ini genap berusia 72 tahun pada 16 April 2024.

Prajurit Kopassus yang ditugaskan saat itu berhasil menyelamatkan pasukan elite Spanyol dari kepungan milisi Hizbullah.

Kejadiannya bermula ketika Tim Recce (pengintai) dari Spanyol melakukan berpatroli disekitar daerah Libanon. Membawa 60 orang pasukan dengan 10 unit panser. Di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah kabel di saluran air.

Kabel yang diduga merupakan aliran komunikasi milisi Hizbullah. Barang itupun difoto sebagai barang bukti untuk dilaporkan kepada komandan mereka. Demikian terungkap dalam “Kopassus untuk Indonesia”. Sebuah karya yang disusun oleh EA Natagera dan Iwan Santosa.

Namun kegiatan tersebut diketahui oleh anggota milisi Hizbullah. Mereka pun dikejar kemudian dikepung oleh pasukan milisi Hizbullah dengan senjata lengkap. Menggunakan motor trail dan membawa senjata AK-47 serta roket anti-tank atau RPG.

“Anda punya senjata, kami juga punya senjata. Kami tidak takut menghadapi Anda,” ujar salah satu milisi Hizbullah.

Anggota militer Spanyol segera menghubungi anggota TNI yang juga ada di Libanon. Pada saat itu keduanya, tergabung dalam United Nation Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Sebuah pasukan perdamaian yang dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pasukan TNI yang datang segera menengahi kedua kelompok tersebut dan memintanya untuk berdialog. Pihak milisi Hizbullah pun setuju untuk berdialog dan menghentikan pengejaran.