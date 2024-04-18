Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PYCH Binaan BIN Bawa Budaya Papua ke Pentas Seni Internasional di Belanda

Shafira Aprilia Hadi , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |14:27 WIB
PYCH Binaan BIN Bawa Budaya Papua ke Pentas Seni Internasional di Belanda
Anak Muda Papua Binaan BIN ke Panggung Internasional
A
A
A

JAKARTA - Anak muda Papua dari Youth Creative Hub (PYCH) yang dibina oleh Badan Intelijen Negara (BIN) menorehkan prestasi gemilang di kancah nasional maupun internasional. Grup seni Hngateri dari PYCH akan membawa kekayaan budaya Papua ke panggung internasional di Belanda. Acara ini merupakan undangan dari Missiemuseum Steyl, Amsterdam.

Sekjen PYCH, Frianapatri Meilaine Osok mengatakan, Hngateri akan tampil dalam Festival Cenderawasih 2024 di Amsterdam, Belanda, Sabtu, 27 April 2024.

"Kami sangat antusias untuk berbagi kekayaan budaya kami dengan dunia dan kami percaya bahwa melalui seni, kita dapat menyampaikan pesan-pesan penting kepada audiens di seluruh dunia," kata Frianapatri, Kamis (18/4/2024).

Dikatakannya, Hngateri akan menghadirkan karya bertemakan 'Bird Of Paradise' untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya melindungi alam dan keberagaman budaya Papua.

Karya yang akan ditampilkan oleh grup seni Hngateri bertema 'Bird Of Paradise'. Ini akan menggambarkan gerakan Burung Cendrawasih, yang merupakan simbol kebanggaan bagi masyarakat Papua.

Deputi IV Bidang Intelijen Ekonomi BIN yang juga pembina PYCH, Made Kartikajaya mengatakan, pihaknya membantu kepengurusan visa untuk seluruh tim delegasi PYCH yang akan berangkat ke Belanda, serta aktif berkoordinasi dengan pihak Kemdikbud untuk menjadi sponsor utama dalam rangkaian pentas budaya PYCH di Belanda.

“Kita juga terus berkonsolidasi dengan delegasi PYCH yang akan berangkat, untuk mematangkan berbagai persiapan konten maupun produk yang akan ditampilkan pada pentas budaya di Belanda,” ujarnya.

