HOME NEWS NASIONAL

Pendeta Gilbert Dipolisikan Diduga Penistaan Agama, Ini Tanggapan Ketum PBNU

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |14:59 WIB
Pendeta Gilbert Dipolisikan Diduga Penistaan Agama, Ini Tanggapan Ketum PBNU
Ketum PBNU, Gus Yahya (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, tak mau ikut campur soal permasalahan Laporan Pendeta Gilbert Lumoindong ke Polda Metro Jaya. Pendeta Gilbert dilaporkan terkait ceramahnya soal zakat dan salat.

"Silahkan saja kalau ada yang mau lapor, lapor. Silahkan diselesaikan sebagaimana mestinya, kita sih enggak mau ikut campur ya," ujar Yahya di kantor PBNU Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2024).

Dia juga menyebut, pihaknya tidak dalam hal menangani urusan tersebut, "Ya itu tadi, ya itu urusan beliau sendiri. Silahkan diselesaikan sendiri, kita enggak ada concern," sambungnya.

Atas peristiwa itu dia meminta agar masyarakat tidak larut dalam emosi yang justru dapat memperkeruh suasana.

"Ya masyarakat lebih rasional dalam menanggapi semua masalah ya, enggak perlu terpancing kepada hal yang enggak ada gunanya begitu," katanya.

Halaman:
1 2
      
