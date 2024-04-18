Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wow! Siomay Jadi Dumpling Terenak Di Dunia hingga Tim Cook Makan Sate, Informasi Selengkapnya di Okezone Update

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |16:00 WIB
Wow! Siomay Jadi Dumpling Terenak Di Dunia hingga Tim Cook Makan Sate, Informasi Selengkapnya di Okezone Update
Illustrasi (foto: Okezone)
SIAPA SANGKA, jajanan kaki lima siomay, menduduki peringkat paling puncak sebagai dumpling terenak di dunia. Ini berdasarkan penilaian situs pakar makanan ternama, Taste Atlas.

Bahkan, siomay mengalahkan 49 dumpling lainnya termasuk kuotie dari China dan gyoza dari Jepang. Padahal, hidangan kuotie dan gyoza cukup populer di dunia.

Siomay yang biasa dihidangkan bersama kubis, kentang, tahu, telur dan pare serta siraman saus kacang ini menjadi bukti nyata bahwa siomay adalah hidangan istimewa yang patut kita banggakan.

Sebelumnya hidangan tanah air lainnya seperti nasi Padang dan pempek masuk daftar kuliner terbaik di Asean.

