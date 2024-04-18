Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Dana PEN, Eks Ketua DPC Gerindra Dituntut 3 Tahun 2 Bulan Penjara

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |16:21 WIB
Kasus Dana PEN, Eks Ketua DPC Gerindra Dituntut 3 Tahun 2 Bulan Penjara
Ilustrasi (Foto: Freepik)
JAKARTA - Eks Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, La Ode Gomberto dituntut 3 tahun 2 bulan atas kasus dugaan suap dalam pengurusan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah Kabupaten Muna di Kemendagri 2021-2022.

Hal dilayangkan jaksa penuntut umum (JPU) saat membacakan nota tuntutan di sidang lanjutan kasus dugaan suap dalam pengurusan dana pinjaman PEN daerah Kabupaten Muna di Kemendagri 2021-2022 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2024).

JPU meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor untuk menyatakan Gomberto bersalah melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. Untuk itu, JPU meminta majelis hakim bisa menghukum pidana Gomberto.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Laode Gomberto berupa pidana penjara selama 3 tahun dan 2 bulan dan pidana denda sejumlah Rp250 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan," terang JPU di persidangan.

Tuntutan hukuman itu didasari atas sejumlah pertimbangan. Adapun hal yang memberatkan tuntutan Gomberto yakni perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Hal-hal yang meringankan, terdakwa mempunyai tanggungan keluraga, terdakwa sopan dan menghargai persidangan, terdakwa belum pernah dihukum," terang JPU.

Selain Gomberto, JPU juga melayangkan tuntutan kepada eks Bupati Muna, La Ode Muhammad Rusman Emba. Ia dituntut hukuman pidana penjara selama 3 tahun 5 bulan lantaran diduga terlibat kasus dugaan suap dalam pengurusan dana pinjaman PEN daerah Kabupaten Muna di Kemendagri 2021-2022.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Ode Muhammad Rusman Emba berupa pidana penjara selama 3 tahun 5 bulan dan pidana denda sebesar Rp250 juta subsider 6 bulan," ujar JPU di muka sidang.

Dalam perkaranya, Rusman Emba dan Gomberto diduga menyuap eks Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri periode Juli 2020-2021 Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto.

Tak tanggung-tanggung, Rusman Emba menyuap Ardian sebesar Rp 2,4 miliar. Uang itu diberikan agar Kabupaten Muna mendapatkan dana pinjaman PEN maksimal Rp401,5 miliar.

